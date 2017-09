Spoorloos-cameraman: Sinds de kidnap heb ik een korter lontje

'Mensen waren verrast toen Derk en ik bij terugkomst uit Colombia best relativerend over de ontvoering van afgelopen juni spraken. Dat ik het in het tv-programma Jinek een bedrijfsongeval noemde. Maar, eerlijk, als cameraman kijk ik er nog steeds zo naar.



,,Derk en ik maken al jaren samen uitzendingen in gevaarlijke gebieden, en we proberen de risico's altijd goed in te schatten. Maar het kan een keer misgaan. En in het noorden van Colombia ging het dus mis. Behoorlijk mis. Tot het punt dat we inderdaad dachten dat de rebellen ons misschien nog jaren zouden vasthouden. Of dat we zouden sneuvelen in de gevechten tussen hen en het leger.



,,Wat ik me bij terugkomst in juni niet realiseerde, is hoeveel impact het op mij als mens zou hebben. Ik zit nog midden in het verwerkingsproces, maar kan je wel vertellen dat ik een persoonlijkheidsverandering heb ondergaan. Ik was best een meegaande, lievige man en heb nu een kort lontje.



,,Laatst begon iemand tegen mij over zijn zieke hond, en daar kan ik helemaal niet meer tegen, dat kap ik af, want: waar gáát het over. Ik ben ongedurig, zit vol adrenaline, alsof ik nog elk moment voor mijn leven moet rennen. En ik heb haast, want dit voelt als een tweede leven, dat ik zo goed mogelijk moet benutten. Want het besef is er nu dat ik écht dood had kunnen zijn. Alleen al omdat ik laatst weer zo'n bericht zag van een Rus in Colombia die een gijzeling niet had overleefd.''