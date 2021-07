Spoorwegdrama met blind slachtoffer, dorp boos en geschokt: ‘Zet eens vaart achter die tunnel’

Buurt woest op vandaal die in één ochtend 70 auto's vernielt: ‘Als wij hem vonden, was hij minder goed af’

25 juli Zeker zeventig auto’s zijn vanochtend beschadigd in het Gelderse Tiel. Veel buurtbewoners zeggen blij te zijn voor de dader dat hij al is opgepakt door de politie. ,,Want als wij hem gevonden hadden, was hij minder goed af geweest’’, zegt Niky van Dee. ,,En zijn auto ook, als hij die heeft en we die gevonden hadden.’’