Spot de zeldzame superbloedmaan (en stuur jouw foto in)

KijktipsWie bijtijds uit de veren is, kan een bloedrode maan aan de hemel zien. Volgens meteorologen zijn de weersomstandigheden gunstig: het wordt koud en helder. Daardoor is het spektakel op veel plekken waar te nemen.

De maan staat ook nog eens relatief dicht bij de aarde, en wordt dan ook wel een ‘supermaan’ genoemd. De laatste keer dat de bloedmaan én de supermaan samen in Nederland te zien waren, was in 2015 en daarvoor in 1982. De eerstvolgende mogelijkheid van een totale maansverduistering pas in 2025, weet Alex Scholten van Volkssterrenwacht Bussloo.

Scholten vertelt hoe bijzonder de situatie van vannacht is: ,,Een vergelijkbare maansverduistering met die van aankomende nacht is zelfs pas in december 2029 Tel daar bij op dat aankomende nacht helder weer is, dan is dit dus een unieke kans de bloedmaan te zien.’’

Rood

Maar wat zien we dan precies? Tijdens een maansverduistering beweegt de maan door de schaduw van de aarde. Iets na 3.30 uur begint een hap uit de maan te groeien en rond 5.40 uur uur is de maan geheel verduisterd. Direct zonlicht kan de maan dan niet bereiken. Rood zonlicht dat langs de aarde scheert en wordt afgebogen door de aardatmosfeer valt nog wel op de maan, waardoor ze een rode gloed krijgt. Dit noemen we: bloedmaan.

Telescoop

De Volkssterrenwacht in Bussloo is speciaal voor het publiek tussen 4.00 en 8.00 uur geopend om dit fenomeen te aanschouwen; hetzij met het blote oog, maar ook met een telescoop. Maar, de komst naar een sterrrenwacht is niet per se nodig omdat de maansverduistering vanaf huis ook prima met het blote oog te zien zal zijn. Scholten: ,,Mensen moeten naar de noord-westelijke horizon kijken. Als je om zes uur de wekker zet weet je zeker dat je de bloedmaan ziet.’’

Wie alles wil zien moest de wekker vroeger zetten. ,,De verduistering begint om 03.36 uur wanneer de maan langzaam de schaduw van de aarde in beweegt. Van 05.41 tot 06.44 uur is de maan volledig verduisterd en zien we deze alleen nog als een zacht verlichte rode bol. Dan hebben we het over rood zonlicht dat langs de maan scheert en wordt afgebogen door de aardatmosfeer. Dat valt nog wel op de maan, waardoor de maan een rode gloed krijgt. Vandaar de naam bloedmaan.’’

Meer sterrenwachten

Niet alleen de Volkssterrenwacht Bussloo is geopend voor het publiek, ook Publiekssterrenwacht Phoenix in Lochem is open, van 4.30 tot 8.00 uur. Bij Sterrenwacht Hellendoorn, gevestigd in Buitencentrum Sallandse Heuvelrug van Staatsbosbeheer begint om 5.00 uur een wandeling naar het uitzichtpunt. Vanaf ongeveer zes uur is in zuidoostelijke richting ook een samenstand van de planeten Venus en Jupiter te zien. Misschien is, zo meldt Sterrenwacht Hellendoorn, de zelden zichtbare Schorpioen ook nog te zien als het licht van de maan weg is.

Vier kijktips - Het spektakel vindt plaats aan de westelijke horizon. Tijdens de totale verduistering staat de maand op circa 20°. Dit is best laag, dus zorg voor vrij zicht naar het westen.



- Als je buiten gaat kijken, trek dan een warme winterjas, sjaal en handschoenen aan. Het vriest waarschijnlijk een aantal graden.



- Kijk naar de eerste helft (3:30 – 6:00 uur) of juist vanaf 6:30 uur. Er gebeurt precies hetzelfde, maar dan in omgekeerde volgorde.



- Het is prima met het blote oog te volgen, maar een verrekijker of telescoop geeft wel een mooier beeld.

Heb jij de bloedman gespot? En een foto gemaakt? Stuur hem dan naar online@destentor.nl! Wij maken een selectie van de mooiste inzendingen.