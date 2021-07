Spreekbuis scholieren (17) bedolven onder haatberichten: ‘Sterf Nienke. Sterf’

jong in coronatijd Hoe Nienke (17) één miljoen scholieren vertegen­woor­digt in coronatijd

25 mei Je middelbare school in deze coronatijd volhouden is al een uitdaging, maar tegelijkertijd één miljoen scholieren vertegenwoordigen is een tweede. Nienke Luijckx (17) is voorzitter van het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) en dat ze daar serieus over is, blijkt uit haar wijze, maar besliste manier van praten. ,,Het was voor mij een bijzondere periode, omdat ik samen met mijn andere bestuursgenoten zo’n grote groep leerlingen zonder stemrecht mag vertegenwoordigen.”