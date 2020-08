Spreektijd voor de 'Slager van de Balkan' leverde tot nu toe enkel scheldpartijen op

video Leuk bedacht, maar...Silly Walks-pad zorgt bij regen onbedoeld door gevaarlij­ke capriolen

11:25 De bedoeling is dat je er zo gek mogelijk overheen loopt. Maar om nou plat op je gezicht te gaan, dat gaat verkeerswethouder Ankie Smit net even te ver. Veiligheid boven alles en dus is het drie weken geleden geopende Silly Walks-zebrapad op het Zierikzeese Plein Montmaertre al weer afgesloten met hekken. Totdat er een oplossing is gevonden om valpartijen te voorkomen.