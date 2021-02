Spuitwagens en politiehonden ingezet om demonstranten van Museumplein in Amsterdam af te krijgen

De grote groep mengde zich tussen een veelvoud van zonaanbidders en recreanten die van de vroege voorjaarsdag kwamen genieten. De politie was al op en rond het plein aanwezig met meerdere busjes om een oogje in het zeil te houden. Ook hangt er een drone boven het plein.



Via sociale media werden mensen opgeroepen als protest tegen de coronamaatregelen weer te komen ‘koffiedrinken’. Pal voor het Van Gogh Museum hebben de actievoerders tegen het coronabeleid zich verzameld rond een liggend spandoek met daarop de tekst ‘Stop de lockdown’. Enkele actievoerders hebben zich uitgedost in opvallende dierenkostuums of als steltloper en trekken de aandacht met teksten als ‘Demonstreren is ons grondrecht’, ‘Grondrecht weg voor een prikkie’ en ‘Politie, laat deze demonstratie niet kapen door kwaadwillenden’.