‘Spuugmooie treurplekken’: Mark kamde met Google Earth heel het land uit

Toen hij aan het werk was voor zijn vorige boek Chin. Ind. Rest., een eerbetoon aan de oer-Hollandse (afhaal)Chinees, viel het fotograaf Mark van Wonderen op hoeveel plekken in Nederland ver buiten het zichtveld van de welstandscommissies lijken te zijn ontwikkeld. ,,Die Chinese restaurants staan vaak aan de randen van steden en dorpen’’, zegt Van Wonderen. ,,Vaak ook in wijken en winkelcentra uit de jaren 50, 60 en 70, toen de architectuur niet bepaald zijn hoogtijdagen beleefde.’’