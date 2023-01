Staatsloterij weet nog niet wie winnaar van 30 miljoen is: ‘Mensen moeten het vaak even laten bezinken’

Mogelijk recordwar­me jaarwisse­ling volgens regionale weermannen: ‘Temperatu­ren die je pas in april verwacht’

De jaarwisseling kan weleens de warmste ooit worden sinds het begin van de metingen in ons land. Oudejaarsdag is ook in de race om de warmste decemberdag ooit gemeten te worden volgens Weeronline en andere weerbureaus. Maar, zo waarschuwen regionale weermannen, regen en wind zijn spelbrekers.

30 december