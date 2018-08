Staatsloterij zoekt winnaar van 100.000 euro

Koudere­cord: ijskoude nacht voor kampeer­ders op de Veluwe

10:00 Wie vannacht of vanochtend vroeg naar buiten moest, heeft het ongetwijfeld gevoeld: het was behoorlijk fris. Volgens Weerplaza kende vooral de Veluwe een uitzonderlijk koude nacht voor deze tijd van het jaar. Na alle warmterecords hebben we ditmaal een kouderecord te pakken.