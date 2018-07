Stad Groningen en Haren zitten zonder water

Oorzaak

Volgens het Waterbedrijf is de storing ontstaan in een waterzuiveringsfabriek in het Groningse dorp Glimmen. Deze storing zorgt ervoor dat het water niet verder getransporteerd kan worden naar de huishoudens in de stad Groningen, Haren en een deel van Paterswolde. Een woordvoerder van het bedrijf laat aan deze krant weten dat het nog zoekt naar de oorzaak van de storing en aan een oplossing werkt. Het kleine beetje water dat hier en daar wel uit de leidingen stroomt is wel drinkbaar.



In maart 2008 kwamen 200.000 mensen in Groningen en omgeving zonder water te zitten. Het duurde tien uur voor er weer water uit de kranen kwam.