Stadionbezoeker heeft meeste last na invoering van de VAR: ‘We zijn anders gaan juichen’

,,Soms snap je niet waarom de VAR ingrijpt”, zegt een stadionbezoeker. Een ander: ,,In het stadion wacht je soms minutenlang op uitsluitsel. De echte emotie verdwijnt. Je durft niet meer te juichen.’’ Een derde: ,,Toeschouwers reageren te emotioneel. Door ze de beelden van de VAR te laten zien, kun je ze de mond snoeren.’’



Begin vorig seizoen werd die Video Assistant Referee in de Nederlandse Eredivisie geïntroduceerd. Vanuit een speciale VAR-room in het KNVB-centrum in Zeist kijkt de videoscheidsrechter mee met de camerabeelden van de wedstrijd, via een ‘oortje’ staat hij in contact met de scheidsrechter op het veld en kan hij ingrijpen of advies geven bij twijfels over een doelpunt, een strafschop of een rode kaart.