Stadsbus rijdt in Utrecht van de busbaan het talud op, zeker vier gewonden

UPDATE/VIDEOOp de Vleutenseweg in Utrecht is aan het begin van de middag een stadsbus van de busbaan geraakt. De bus reed deels het spoortalud op. Volgens de politie is één slachtoffer inmiddels naar het ziekenhuis gebracht en zijn drie anderen lichtgewond geraakt. De bus is flink beschadigd.