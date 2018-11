Stadsleerling krijgt vaker hoger schooladvies dan kind op platteland

Hoger

Minister Slob is niet blij met dat grote verschil en vindt het zorgelijk. ,,Dit kan een bedreiging zijn voor de kansengelijkheid,” schrijft hij in zijn brief. Slob vreest dat de aanwezigheid van middelbare scholen in de omgeving van invloed is op het schooladvies. ,,Om te voorkomen dat het aanbod van vo-scholen in een regio de schooladvisering beïnvloedt, is het van belang dat in elke regio een toereikend aanbod van (brede) brugklassen beschikbaar is,” aldus de minister. Hij laat nader onderzoek doen naar de grote verschillen.