Staking beveiligers Schiphol van de baan

Voor de 4.000 beveiligers op Schiphol zijn afspraken gemaakt over het verlagen van de werkdruk en het verkorten van de werktijden. Ook is er een loonsverhoging van 700 euro eenmalig in 2018 en in totaal 5 procent over de jaren 2019 en 2020 afgesproken. Verder krijgen zij arbeidsduurverkorting.

De Unie laat weten in een persbericht: 'Dankzij de gemaakte afspraken zijn de beveiligers in staat een betere balans te vinden tussen werk en privé. Met een goede loonsverhoging laten de werkgevers zien dat ze de Schiphol beveiligers waarderen voor het belangrijke werk dat ze dag en nacht uitvoeren.'

Quote De belangen van de beveili­gers zijn belangrijk, maar die van de reizigers ook Door de bedrijven en De Unie, FNV en CNV is koortsachtig onderhandeld om acties en een kort geding van Schiphol te voorkomen. Er stond al een 24-uursstaking met gevolgen voor de luchthaven en het vliegverkeer gepland op 4 september.







Einde aan onzekerheid

De vrees was dat al de gedupeerde reizigers hun tickets zouden moeten omboeken. Deze deal zou een einde maken aan de onzekerheid. ,,Dus boek nog even niet om'', waarschuwt de woordvoerder van De Unie.

Voor de vakbonden heeft het dreigen met een 24-uurs staking op Schiphol goed gewerkt, reageert Mohamed Gafki, bestuurder FNV.

,,We hebben laten zien dat de leden van FNV en CNV bereid zijn om tot het uiterste te gaan. Door nu deze afspraken te maken, maken we aan Nederland duidelijk dat het ons niet gaat om ‘reizigers pesten’ en we bereid zijn onze bredere verantwoordelijkheid te nemen.''

Ook de beveiligingsbedrijven zijn blij met het akkoord. De Nederlandse Veiligheidsbranche zegt 'dankbaar te zijn voor de positieve en constructieve bijdrage van de betrokken partijen'.

Schiphol reageert eveneens opgelucht dat de staking definitief van de baan is. Die zou 'verstrekkende gevolgen' hebben voor de luchtvaartmaatschappijen en voor de naar schatting 200.000 reizigers. Alleen al bij KLM ging het om ongeveer zeshonderd vertrekkende vluchten die door de staking getroffen zouden worden.

Acties

Beveiligers houden al weken op verschillende plekken in het land werkonderbrekingen voor een betere cao. De acties begonnen op Schiphol en breidden zich daarna uit over de rest van het land. Zo werden er werkonderbrekingen gehouden in de VU Amsterdam, bij het ministerie van Defensie, bij MSD in Oss en in het UMC Maastricht.

De werknemers eisen onder meer een loonsverhoging van 3 procent, gunstigere roosters en meer zekerheid. De loonsverhoging zou volgens de bonden dit jaar moeten ingaan. Werkgevers bieden echter pas voor volgend jaar een salarisverhoging aan. De cao Particuliere Beveiliging geldt voor ongeveer 31.000 mensen.

Het akkoord dat nu bereikt is, geldt alleen voor de 4.000 beveiligers op Schiphol. Zowel bonden als werkgevers, verenigd in de Nederlandse Veiligheidsbranche, benadrukken dat er voor de rest van de sector nog steeds sprake is van een patstelling.