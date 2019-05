‘Staking roept ook saamhorigheid op, en die regen past er eigenlijk wel bij’

Eigenlijk leek het een typische dag voor de racefiets. Den Haag - Rotterdam is goed te doen en er is sinds kort een douche op het werk. Maar een collega uit Delft had al gevraagd of hij in verband met de ov-staking kon meerijden. En als maandagavond op Twitter onder noemers als ‘Meerijden’ en ‘Carpoolen’ oproepen verschijnen waar liften worden gevraagd en aangeboden, is het berichtje zo getikt. ,,Ik rij morgen om 7.00 uur van Den Haag via Delft naar Rotterdam. Als je mee wilt rijden, prima.”



Het wordt meteen geliket en geretweet. Maar niemand wil meerijden. Of wacht, toch, dinsdagmorgen vroeg dit berichtje terug: ,,Ik wil. Ben geen creep verder hoor, gewoon een politicologiestudent met interesse in media. Ik kom vanuit Delft, dus zeg maar waar, en hoe laat precies. Joe!”



Wat zou u doen? Heet deze student Joe, of is dit een groet? Geen creep, dat is geruststellend, maar wie is het dan wel? De informatie is karig: Geen profielfoto, slechts 31 volgers, twitternaam @Veestje…



,,Ik haal tegen half acht een collega op bij de Westvest. Lukt het je om daar in de buurt te zijn? Ik rijd een grijze Citroën C4. En mijn werk is naast Rotterdam CS.”