Staking Schiphol zou 200.000 reizigers duperen

De luchthavenbeveiligers willen dinsdag 4 september de hele dag staken. Ook op andere locaties in het land zullen beveiligers meedoen met de staking. Volgens Schiphol hebben reizigers al weken last van de werkonderbrekingen.

Zes weken

Al zes weken houden beveiligers op verschillende plekken in het land werkonderbrekingen voor een betere cao. De acties begonnen op Schiphol en breidden zich daarna uit over de rest van het land. Zo werden er werkonderbrekingen gehouden in de VU Amsterdam, bij het ministerie van Defensie en bij MSD in Oss. Sinds dinsdag leggen beveiligers in het UMC Maastricht twee keer per dag het werk een half uur neer. Die actie duurt tot 2 september.