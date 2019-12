Stakingsactie bij distributiecentrum Etos gaat ook vandaag nog door

Gevonden stof in Arnhemse gevangenis ‘bruikbaar voor moord’

23 december In de gevangenis van Arnhem is een paar weken geleden inderdaad een gevaarlijke synthetische stof gevonden, meldt het ministerie van Justitie vandaag. Omroep Gelderland ontving eerder per anonieme brief een tip over de vondst in de penitentiaire inrichting, beter bekend als de Blue Band-gevangenis. De stof zou bedoeld zijn om iemand te doden.