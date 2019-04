Stankoverlast vanwege paasvuren en oostenwind: ‘Echt zo goor, het stinkt buiten naar verbrand plastic’

De paasvuren die vlak over de grens met Duitsland zijn aangestoken, zorgen door een oostenwind voor stankoverlast in delen van het land. Vooral de noordoostelijke provincies lijken last te hebben van de vreugdevuren in Duitsland.

Zo vraagt Brigit zich af of er iets ‘staat te smelten?’ in Zwolle. ‘Echt zo goor, het stinkt buiten naar verbrand plastic. En niet een klein beetje. Je kunt gewoon niet normaal buiten lopen’, tweet Rianne Jacobs uit Biddinghuizen. En zij zijn niet de enige die klagen:

Zowel de Veiligheidsregio IJsselland en Noord- en Oost-Gelderland zijn op de hoogte van de stank. ‘Een #oostenwind en #paasvuren vlak over de grens in Duitsland zorgen voor een #brandlucht in onze regio. Dit is bij ons bekend, mocht u ondanks deze brandlucht toch brandvermoeden dan kunt u natuurlijk altijd 112 bellen’, meldt IJsselland op Twitter.

In het noorden en oosten van Nederland is het een eeuwenoude traditie, de gigantische paasvuren die op eerste of tweede paasdag worden ontstoken. In veel gemeenten gaat dit jaar het feest niet door. Het is de droog en de kans op brand is te groot.