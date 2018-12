Stapje terug om bedreigingen na #sorryjohan

Vijf illegale sekswer­kers betrapt bij undercover­ac­tie, dochtertje(2) wacht in auto

13:38 Vijf illegale sekswerkers zijn zaterdag betrapt bij een undercoveractie in de buurt van Breda. De vrouwen maakten afspraakjes in een hotel maar waren niet in het bezit van een escortvergunning. De prostituees hadden verschillende nationaliteiten: de Nederlandse, Roemeense, Zweedse en Marokkaanse. Een van de vrouwen had haar dochtertje van 2 mee in de auto naar het werk.