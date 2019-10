‘Stationssteker’ Jawed S. gaat in hoger beroep tegen uitspraak

Hij werd op 14 oktober veroordeeld tot de maximale straf: 26 jaar en 8 maanden. Zijn advocaat, Simon van der Woude, is het hier niet mee eens. ,,Het gaat niet om het bewijs, maar om de hoogte van de straf. Hij heeft de hoogst mogelijke straf gekregen en dat vinden we te hoog.”



Van der Woude liet na het vonnis al weten de straf erg hoog te vinden. S. had beweerd dat hij zijn daad zo opnieuw zou plegen, maar dat was volgens zijn advocaat vooral ‘jeugdige bravoure’. Hij zou er over een paar jaar waarschijnlijk heel anders over denken.