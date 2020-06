Statistieken laten zien: ‘Aan het eind van deze eeuw heeft Nederland een mediterraans klimaat’

Het zomerse weer dat we de afgelopen weken hebben gehad in ons land is in de toekomst normaal. De statistieken van Weerplaza laten zien dat het hier steeds warmer zal worden. Als de trend doorzet, hebben we aan het einde van deze eeuw een mediterraans klimaat, verwacht het weerbureau.

Het huidige Nederlandse klimaat is heel anders dan dat van zo’n honderd jaar geleden, ziet Weerplaza bij analyse van weerdata. Het is gemiddeld twee graden warmer tijdens alle seizoenen. In de winter vriest het minder vaak en valt er steeds minder sneeuw. In de zomermaanden is het aantal zomerse dagen (met een temperatuur boven 25 graden) en tropische dagen (temperatuur boven 30 graden) al duidelijk toegenomen. De winters zijn natter geworden en in de zomer wisselen perioden met heftige buien en droogte elkaar snel af.

Juli is de warmste maand in ons land met een gemiddelde temperatuur van 17,9 graden. Een gemiddelde over de periode van 1981 tot 2010. Volgend jaar berekenen de weerautoriteiten over de periode 1991-2020 een nieuw gemiddelde. Dat komt waarschijnlijk op 18,3 graden uit. Als deze trend van steeds hogere gemiddelden doorzet, komt het aan het einde van de eeuw boven de 20 graden uit en misschien wel in de buurt van 22 graden. In dat geval spreken we niet meer van een gematigd zeeklimaat, maar van een warm zeeklimaat. Dat is vergelijkbaar met het klimaat van nu in het noorden van Italië en in delen van de Provence in Zuidoost-Frankrijk. Als het verschil in hoeveelheid neerslag tussen winter en zomer ook steeds groter wordt, krijgen we volgens de definitie zelfs een echt Middellandse Zeeklimaat zoals nu aanwezig aan de Costa del Sol, op Mallorca en aan de Turkse zuidkust.

Alfred Snoek van Weerplaza vindt dat de cijfers pijnlijk duidelijk maken hoe klimaatverandering ons land raakt. ,,Het zijn geen nieuwe inzichten. We kennen de data al en weten allang dat het klimaat echt aan het opwarmen is, ook in Nederland. Maar door de cijfers over het weer en de daarbij horende verwachtingen eens op een rijtje te zetten, wordt pijnlijk duidelijk wat er aan de hand is. Door je voor te stellen dat we hier straks een klimaat hebben zoals in Noord-Italië, wordt het hele idee van klimaatverandering opeens veel minder abstract’’, aldus de weerman.

Klimaatverandering

De wetenschap is het erover eens dat de wereldwijde opwarming komt door een een flinke toename van CO2 in de atmosfeer. Aangetoond is dat de recente toename van CO2 in de atmosfeer grotendeels is veroorzaakt door verbranding van fossiele brandstoffen. Ook afvalverwerking, landbouw en veeteelt spelen een rol. Een warmer klimaat levert onder meer enorme problemen op voor de Nederlandse waterhuishouding en de landbouw. Het probleem met droogte wordt nu al steeds meer zichtbaar. Ook krijgen we te maken met een veranderende flora en fauna. Zo zijn de hoeveelheid teken en de aanwezigheid van de eikenprocessierups in ons land een regelrecht gevolg van een warmer klimaat.

De opwarming van de aarde gaan we maar op één manier tegen: de hoeveelheid CO2 in de lucht verminderen. Klimaatverandering een halt toeroepen kan nog, zegt het IPCC. Maar dan moet de wereld nu wel heel snel in actie komen met goed klimaatbeleid. Misschien is de concrete voorstelling van een mediterraans Nederland een waarschuwing voor sommigen, hoopt weerman Snoek. ,,Het is het zoveelste verhaal dat de noodzaak om het klimaatprobleem aan te pakken, duidelijk maakt.’’

Volledig scherm De zomertemperatuur in Nederland vanaf 1940 laat een duidelijke stijging zien. De Nederlandse zomers worden dus warmer. © KNMI

De klimaatgebieden schuiven ook elders in Europa op, ziet Weerplaza. Zo zal het zuiden van Scandinavië minder koude winters gaan hebben. Het Nederlandse klimaat zoals we dat tot voor kort kenden, schuift op naar midden-Zweden. Oost-Europa zal een steppeklimaat krijgen en in Spanje en Zuid-Italië doet het woestijnklimaat uit Noord-Afrika zijn intrede. Tenslotte zal in de berggebieden van Europa het hooggebergteklimaat hoger beginnen.

De komende dagen wordt het een stuk frisser. We krijgen wisselvallig zomerweer volgens Weerplaza. ,,Dit was eigenlijk normaal vroeger. Nu vinden mensen het koud’’, zegt de weerman.