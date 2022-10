‘Statushouders Utrecht nemen meteen ontslag na verkrijgen huurwoning’

De gemeente Utrecht bevestigt tegen het FD dat werkende statushouders soms niet beseffen welke gevolgen de nieuwe woonsituatie voor hen heeft. ‘Er zijn bij ons gevallen bekend van statushouders die stoppen met werken als ze gaan verhuizen’, laat een woordvoerder van de gemeente Utrecht aan de krant weten. ‘Omdat we merken dat er soms toch onduidelijkheid over is, gaan we ze hier extra uitleg over geven. Onder meer over waarom werken een goede start is en waarom het toch loont om te (blijven) werken als je verhuist.’