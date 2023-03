‘Stay Away’: Amsterdam is dronken buitenlandse toeristen spuugzat en wil dat ze wegblijven

De gemeente Amsterdam wil af van de overlast van toeristen en begint daarom deze week de campagne Stay Away . De ontmoedigingscampagne maakt deel uit van het maatregelenpakket dat de gemeenteraad in december aannam.

De campagne start in Groot-Brittannië en richt zich daar vooral op mannen van 18 tot 35 jaar. Toeristen die termen als ‘cheap hotel Amsterdam’ en ‘pub crawl Amsterdam’ invoeren in zoekmachines krijgen een waarschuwing bij de advertenties die laat zien wat er kan gebeuren als je overlast veroorzaakt of alcohol drinkt, zoals het krijgen van een boete, een strafblad, ziekenhuisopname en gezondheidsschade.

De gemeente hoopt dat door te waarschuwen voor de risico’s en mogelijke gevolgen, een deel van de toeristen ontmoedigd wordt om te komen. ,,Bezoekers blijven welkom, maar niet als ze zich misdragen en overlast veroorzaken,” zegt wethouder Sofyan Mbarki (Economische Zaken en Aanpak Binnenstad) over de campagne. ,,Dan zeggen wij als stad: liever niet, blijf weg. Amsterdam doet al ontzettend veel als het gaat om maatregelen tegen overmatig toerisme en overlast en we gaan ook een stuk verder dan andere grote steden in Europa. We moeten de komende jaren wel nog meer doen als we toerisme op een duurzame manier een plek willen geven in onze stad.”

Begrenzing

Naast de Stay Away-campagne start deze maand ook de How to Amsterdam-campagne, gericht op bezoekers die al in Amsterdam zijn. Deze campagne vertelt bezoekers wat wel en niet mag in de stad, bijvoorbeeld met borden over het verbod op wildplassen en openbare dronkenschap. Mbarki: ,,Amsterdam is een wereldstad en daar hoort drukte en levendigheid bij, maar om onze stad leefbaar te houden kiezen we nu voor begrenzing in plaats van onverantwoorde groei.”

De ontmoedigingscampagne maakt deel uit van het maatregelenpakket dat de gemeenteraad eind 2022 aannam, waar ook het blowverbod en het verbod op vrijgezellenfeesten in de binnenstad binnen vallen. Campagne Stay Away wordt de komende maanden geëvalueerd en eventueel verder ontwikkeld en gaat zich dan ook richten op toeristen uit andere Europese landen en delen van Nederland.