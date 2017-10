Steeds meer ‘biebs’ te vinden op treinstations

Een van de bekendere ruilkasten is de zogeheten ‘boekspot’ op Hoog Catharijne bij Utrecht CS maar er zijn inmiddels ook vergelijkbare ‘minibiebs’ op de stations in Culemborg, Meppel, Baarn, Bilthoven, Geldermalsen, Zevenaar, Hoogeveen en Driebergen-Zeist. De ruilkasten staan in de zogeheten ‘StationsHuiskamers’ - de NS-wachtkamers-nieuwe-stijl- zodat er altijd wat toezicht is.

Volgens NS-woordvoerder Martijn Verhaegh is het geen toeval dat de NS steeds meer met het uitlenen van boeken experimenteert. ,,Treinreizen en lezen hoort, vinden wij, bij elkaar: je kan nergens zo lekker een boek lezen als in de coupé onderweg. We zijn niet voor niets ook betrokken bij de Boekenweek, de Kinderboekenweek en Libris Publieksprijs.’’

Of er, naast de ruilkasten, in de toekomst ook meer ‘echte’ bibliotheken op stations geopend worden, weet Verhaegh nog niet. ,,De bibliotheek die we aanstaande woensdag 1 november in de grote StationsHuiskamer in Rotterdam openen is een pilot: na 1 jaar kijken we of het goed werkt.''

De bieb op het station in Rotterdam is een samenwerkingsverband tussen NS en ProBiblio, de instelling voor openbare bibliotheken in Noord- en Zuid-Holland. Verhaegh: ,,Zouden we dit soort bibliotheken ook op andere plekken willen, dan doen we dat natuurlijk niet in ons eentje, maar altijd samen met de bibliotheken.’’

In Rotterdam kunnen reizigers (en buurtbewoners) terecht voor digitale én ouderwetse boeken: de collectie telt zo’n duizend papieren exemplaren. De verzameling is volgens directeur Theo Kemperman (Bibliotheek Rotterdam) zo actueel mogelijk. ,,De treinreiziger die in de krant een recensie heeft gelezen, kan dat boek direct bij ons lenen.’’