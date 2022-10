Steeds meer mensen vragen arts om euthanasie of hulp bij zelfdoding

Dat blijkt uit cijfers van de artsenfederatie KNMG, gebaseerd op informatie van onder andere het CBS en de Regionale Toetsingscommissies Euthanasie (RTE). De regionale toetsingscommissies krijgen al enkele jaren op rij te maken met een stijging van het aantal meldingen van actieve levensbeëindiging (euthanasie) of hulp bij zelfdoding. Dit kwam in 2021 7666 keer voor. Dat is een flinke toename ten opzichte van 2020 (6938 meldingen), 2019 (6361) en 2018 (6126).

De meeste gevallen van euthanasie zijn volgens de KNMG vorig jaar verricht bij mensen met kanker (4684 meldingen), stapeling van ouderdomsziekten (307 meldingen), dementie (215), psychiatrische aandoening (115). Veelal bij de mensen thuis, of in een hospice, verpleeghuis, verzorgingshuis of ziekenhuis. Vaak wordt dat gedaan door een huisarts of specialist ouderengeneeskunde.

Euthanasie om medische reden

De Regionale Toetsingscommissies Euthanasie beoordelen of de artsen bij de euthanasie om medische redenen aan alle wettelijke zorgvuldigheidseisen hebben voldaan. Bij euthanasie geeft een arts de patiënt een dodelijk medicijn. Bij hulp bij zelfdoding geeft de arts een dodelijk medicijn aan de patiënt, maar de patiënt neemt deze zelf in. Euthanasie is echt iets anders dan palliatieve sedatie, waarbij iemand in slaap gebracht wordt met als doel lijdensverlichting en dan langzaam wegzakt.

Euthanasie is volgens de wet strafbaar, maar mag onder zware voorwaarden, na medische en juridische toetsing, wel worden toegepast, bijvoorbeeld wanneer er sprake is van uitzichtloos en ondraaglijk fysiek of psychisch leiden. Euthanasie mag alleen als de patiënt daar zelf om vraagt.

Een arts die euthanasie heeft uitgevoerd, moet dit altijd direct melden bij de gemeentelijke lijkschouwer. Dit is een arts die de doodsoorzaak onderzoekt. De euthanasiemelding gaat daarna altijd ter toetsing naar de RTE. Zo’n toetsingscommissie kan op haar beurt, indien de euthanasie niet volgens de wettelijke voorschriften is verlopen, de zaak voorleggen aan het openbaar ministerie. Dat komt overigens vrij weinig voor.

Klaar met het leven

Er zijn ook veel mensen die een doodswens hebben, omdat volgens hen om welke reden dan ook het leven klaar (voltooid) is. Het gaat om ongeveer 10.000 Nederlanders van 55 jaar en ouder die zelf of met hulp een einde aan hun leven willen maken, blijkt uit wetenschappelijk onderzoek van ZonMw (organisatie voor gezondheidszorg en innovatie). Het kabinet-Rutte IV wil graag meer weten over de mensen met een ‘doodswens bij voltooid leven’. Ze komen volgens de wet niet in aanmerking voor euthanasie, omdat hun lijden geen medische oorzaak heeft.