Steeds meer vaccinweigeraars overstag: vijf redenen waarom mensen nu wél prik komen halen

Video Vaccinatie Biblebelt en grote steden blijft achter: soms haalt maar 35 procent ouderen prik

25 mei De vaccinatiegraad in de Biblebelt en achterstandswijken van grote steden blijft duidelijk achter bij de rest van Nederland. In één streng christelijke gemeente is maar 35 procent van de thuiswonende 65-plussers een prik gaan halen bij de GGD. Dat blijkt uit het meest recente OMT-advies.