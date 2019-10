'Steek geld in speciale begeleiding op kinderdagverblijf’

Waar in het onderwijs wettelijk is bepaald dat kinderen die zorg nodig hebben zoveel mogelijk binnen de reguliere klassen moeten blijven, is in de kinderopvang niets geregeld. Slechts in enkele gemeenten is extra geld uitgetrokken om kinderen van 0 tot 4 jaar preventief te begeleiden.



Kinderdagverblijven vinden dat daar verandering in moet komen. ,,We hebben andere expertise nodig om dergelijke zorg op te vangen, maar het is heel afhankelijk van personen of het op de agenda staat”, constateert Elianne Vossen, projectleider van Passende Kinderopvang Nijmegen. In deze regio trekt de gemeente wél geld uit om al vroeg zorg te bieden aan kinderen.



Ook ouderorganisatie Boink vindt dat er meer steun moet komen voor passende kinderopvang. ,,Als kinderdagverblijven het niet redden, moeten die peuters nu gelijk naar een medische dagopvang. Dat is vele malen duurder en lang niet altijd nodig”, constateert voorzitter Gjalt Jellesma. Hij roept op tot een onderzoek naar wat de kinderdagverblijven nodig hebben om meer kinderen binnenboord te houden.