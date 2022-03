Steenrijke vastgoedhandelaar Roger Lips tot 8 maanden cel veroordeeld, 2 maanden cel voor echtgenote

Vastgoedhandelaar Roger Lips is maandag door de rechtbank in Zwolle veroordeeld tot acht maanden cel. Hij kreeg de straf omdat hij informatie achterhield in een faillissement met een schuld van ruim 320 miljoen euro. Zijn echtgenote Petra van Sluisveld is veroordeeld tot twee maanden cel.

Roger Lips reageerde niet op oproepen om voor de curatoren te verschijnen nadat hij in 2013 kort in het faillissementsonderzoek gegijzeld was. Tijdens een schorsing verdween de 56-jarige Udense vastgoedondernemer het land uit. In totaal gingen 143 aan hem gelieerde bedrijven failliet waarin banken in totaal 750 miljoen euro in geïnvesteerd hadden. Volgens het Openbaar Ministerie verdwenen tientallen miljoenen euro’s uit de boedel waarover nog een aparte strafzaak volgt.

Server meegenomen

Het OM betoogde dat Lips de server van het hoofdkantoor meenam naar Dubai waar hij sinds 2014 met zijn vrouw verblijft. Hij woont daar uit vrees te worden gegijzeld in het faillissementsonderzoek. Dat er op die server bruikbare informatie stond voor dit faillissementsonderzoek, achtte de rechtbank niet bewezen. Ook is deels niet bewezen dat Lips zich niet aan de inlichtingenplicht hield. Dit gezien de enorme berg aan door hem verstrekte informatie die wel in het dossier zit. Het OM gaf ook onvoldoende aan welke informatie dan ontbrak. Volgens de rechtbank is wel duidelijk dat hij weigerde zijn adres aan de curatoren te geven.

Lips verweerde zich onder meer met de stelling dat als hij alle inlichtingen had verschaft hij mogelijk meewerkte aan zijn eigen veroordeling in de komende fraudezaak. De rechters in Zwolle vinden dat hij wel verplicht was mee te werken, maar voegt toe dat die informatie mogelijk niet gebruikt mag worden in de nog komende fraudezaak.

Goede afwikkeling

Het is van groot belang dat de curatoren een dergelijk groot faillissement goed kunnen afwikkelen, stelt de rechtbank. Mede gelet hierop had meer medewerking verwacht mogen worden. Zijn 55-jarige vrouw Petra van Sluisveld, die bestuurder was van zeker een van de bedrijven van haar man, kreeg twee maanden cel opgelegd. Tegen het tweetal was zestien maanden cel geëist.



