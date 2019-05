Stel een daad en toon je moed. Dat lijkt me een prima begin voor een hernieuwde SP

Ik zocht op Youtube dat ene mooie lied van de SP, uit 2002. De tekst geschreven door wijlen Karel Glastra van Loon. Muziek en zang door SP-boegbeeld Bob Fosko. In de videoclip zie je Bob als buschauffeur, en de passagiers zingen mee. Het refrein: het aloude ‘Stem voor, stem SP’. De coupletten zijn een heldere opsomming van waar de SP destijds voor stond.

Een dier is meer dan een lap vlees/ Een mens is meer dan een consument/ Een land is meer dan een bv/ Wat je doet is wat je bent.



Het leek wel alsof de SP bij de laatste verkiezingen was vergeten wat ze ooit zongen. Nergens voelde ik dat vrolijke rebelse dat Bob Fosko uitstraalt. Ja, we zijn boos, maar we gaan er wat van maken. Dat werk. Niet alleen maar: we zijn boos en we gaan nu even zeuren wie er allemaal stom doen, zoals bijvoorbeeld Frans Timmermans.