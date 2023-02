Stel je komt een wolf of zwijn tegen in het bos, wat dan? ‘Volg het dier niet en geef hem niets te eten’

Met video Laat Shell-medewerker na megawinst de kurken ploppen? ‘Zoveel geld is niet uit te leggen’

Een nieuwe televisie, verbouwing van de badkamer of toch die extra vakantie? Gaan de duizenden Shell-medewerkers, na bekendmaking van de megawinst van 38 miljard euro, nu handenwrijvend naar de MediaMarkt, tegelboer of het reisbureau om hun bonus stuk te slaan? ,,Zoveel geld. Het is bijna niet uit te leggen.”

2 februari