Stel ontkent vlucht uit quarantainehotel: ‘We kregen toestemming, maar werden behandeld als criminelen’

De twee komen uit Barcelona, zitten in een gesloten afdeling van een ziekenhuis in Haren bij Groningen en zijn woedend. ,,We worden als criminelen behandeld terwijl we steeds transparant zijn geweest én in het quarantainehotel bij Schiphol toestemming kregen om te vertrekken’’, verklaarden Carolina Pimenta en Andrés Sanz eerder vandaag verontwaardigd vanuit hun kamer in een interview met de Catalaanse nieuwszender TV3.

De twee zeggen het slachtoffer te zijn geworden van verwarring over de coronamaatregelen voor passagiers van vluchten uit Zuid-Afrika. Zij moest na de positieve test in zelfisolatie, hij in quarantaine. In een door Carolina ondertekend document stond volgens hen dat de zelfisolatie vijf dagen zou duren maar dat dit minder is voor mensen die de afgelopen zes maanden corona hadden zoals Carolina (drie maanden terug). ,,Zij is volledig genezen en vertoont ook nu geen symptomen”, zegt haar partner verontwaardigd.

In het quarantainehotel kreeg het stel naar eigen zeggen geen verdere informatie of controle. ,,Een aanvraag voor een tweede pcr-test werd geweigerd en bijna drie dagen lang keek niemand naar ons om.’’ Zondag was de maat vol voor de financieel manager en biomedisch onderzoekster aan de Universiteit van Barcelona. Ze kochten twee sneltests, testten twee keer negatief en vertrokken uit het hotel.

,,Iemand van de GGD-desk én een politieagent zeiden na controle dat we mochten vertrekken’’, vervolgen ze. ,,Op de luchthaven bespraken we onze situatie met de KLM, die ons twee plaatsen gaf op de vlucht van 18.00 uur naar Barcelona. We kwamen zonder problemen door alle controles en de check-in en namen plaats in het vliegtuig. Dat stond op het punt op te stijgen toen de motoren plotseling stopten en Carolina’s naam door de luidspreker klonk. Of ze naar voren wilde komen’’, zegt Andrés terugblikkend.

Even later zag hij hoe zijn vriendin werd meegenomen door politiemensen. ,,Ik kreeg te horen dat ik wel, maar zij niet naar Barcelona mocht vliegen en ben natuurlijk met Carolina meegegaan.’’

Van Schiphol ging het naar de ziekenhuisafdeling in Haren, waar het stel inmiddels al 35 uur opgesloten zit. ,,Vanochtend is Carolina voor het eerst onderzocht door een arts, die zijn excuses aanbood voor de behandeling. Nu moeten we wachten op de uitslag en een verklaring.’’ Volgens de twee heeft de politie de aanklacht tegen hen inmiddels ingetrokken en boden ze excuses aan onder toeziend oog van de Spaanse consul.

