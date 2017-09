Stel uit Hengelo wordt helemaal gek van vallende eikels op hun huis

De overlast afkomstig van overhangende takken was al eens reden om wekenlang de eigen slaapkamer – met schuine wand – te verruilen voor de logeerkamer. Aangezien de periode van eikelregens is aangebroken, sluiten ze niet uit straks weer in de logeerbedden van de kleinkinderen te duiken.



Het stel Eijsink woont in een normale woonwijk in Hengelo, die grenst aan een kleine bossingel. Dat betekent een tuin vol blad en vooral vol eikels. ,,Zaterdag heb ik nog een poosje staan vegen’’, zegt Adrie. ,,Ik kan het dan niet laten om de eikels te wegen. Wat denk je? Tien kilo.’’



Dat is tot daar aan toe, vindt John, maar hij heeft meer moeite met de gebroken nachten. ,,We slapen wel, maar af en toe worden we ook wakker. Gelukkig zijn we gewend geraakt aan het slapen met het raam dicht. Dat geluid van die eikels, daar wen je niet aan.’’