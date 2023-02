Stel uit Vleuten verdacht van zware mishandeling van hun babytweeling, maar beweert: ‘Ze zijn kerngezond’

Een stel uit Vleuten wordt verdacht van het zwaar mishandelen van hun eigen baby’s en poging tot doodslag. Het Openbaar Ministerie vermoedt daarbij dat de meisjestweeling door elkaar is geschud, geknepen, tegen oppervlaktes geslagen en vaker onvoorzichtig en op hoge snelheid is vervoerd in een fietskar. Vandaag was er een niet-inhoudelijke zitting bij de rechtbank in Utrecht.

Bij de meisjes, die in januari 2019 zijn geboren, zijn blauwe plekken en botbreuken gevonden. De mishandelingen zouden een aantal maanden gedurende dat jaar hebben plaatsgevonden.

Letsel in de hersenen

Daarnaast wordt de vader Jeremy K. (50) verdacht van poging tot doodslag op één van de meisjes. Volgens het OM heeft hij op 10 maart 2019 een babydoekje in haar mond gedrukt. Dit leidde tot letsel in de hersenen van de baby.

De moeder van de kinderen Nicky van den B. (36) verweerde zich tegen de visie van het OM. Zij zei tegen de rechtbank: ,,Wij hebben twee meisjes thuis die zingend wakker worden en huppelen door de woonkamer. Ze zijn kerngezond.” Inmiddels zitten de kinderen op de basisschool.

‘Liefdevol tegen ons geklemd’

Van den B. en K., die niet vastzitten, schetsten maandag dat hun verklaringen uit de context zijn gehaald. Zo hebben ze tijdens verhoren gezegd dat de baby’s, die prematuur waren en zo’n 2 kilo wogen, stevig zijn vastgehouden onder de douche. ,,We wilden niet dat ze op de grond zouden vallen. Het was niet knijpen, maar liefdevol tegen ons geklemd”, was de duiding nu.

Vandaag stond in het teken van het doornemen van vragen die aan deskundige voorgelegd moeten worden. De inhoudelijke behandeling is op 22 mei. Dan vertelt een deskundige over het letsel van de meisjes en wat daarvan de oorzaak was.

