Stel verstuurt baardagamen per post naar koper, dierenpolitie grijpt in

Aboutaleb annuleert bijeen­komst Feyenoord City vanwege mogelijke bedreigin­gen: ‘Zwarte dag voor lokale democratie’

8 juni De politieke bijeenkomst over Feyenoord City van vanavond in het stadhuis is op last van burgemeester Aboutaleb opgeschort ‘vanwege ontvangen signalen over bedreigingen en intimidatie’.