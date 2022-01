‘Stelen’ van foto's kost sint en piet 18.000 euro: ‘Dit is zo ontzettend oneerlijk’

Homoseksue­le asielzoe­ker zegt vernederd te zijn door beveili­gers azc: ‘Hij verdient een veilige omgeving’

De Tunesische asielzoeker Belhassen Azaiez was naar eigen zeggen in één maand tijd twee keer slachtoffer van homohaat in het asielzoekerscentrum in het Brabantse Budel. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) vindt juist dat de Tunesiër voor overlast zorgt en heeft hem overgeplaatst naar een veel strengere opvanglocatie in Hoogeveen.

11 januari