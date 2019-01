Stem op dé Frekkel van Nederland! En de genomineerden zijn...

video Vrouw (58) aangehou­den na vondst dode man (58) in woning Doornen­burg, politie gaat uit van misdrijf

11:41 In een woning in Doornenburg is maandagochtend onder verdachte omstandigheden het levenloze lichaam van een 58-jarige man gevonden. Volgens de politie is hij door geweld om het leven gekomen. Buiten het appartement is door de politie een vrouw (58) aangehouden. Zij wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van de man.