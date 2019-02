Stem op jouw favoriete zwijmelfilms en win!

Komend jaar zijn er maar liefst drie live-action Disney-films in de bioscoop te bewonderen: Dumbo, Aladdin en The Lion King. Onder alle deelnemers van deze peiling verloten wij kaartjes voor deze films voor jou en je geliefde (of familielid of vriend). Het enige dat je hoeft te doen is te stemmen op je favoriete films en je gegevens achter te laten. Winnaars krijgen vóór 19 februari 2019 per e-mail bericht.