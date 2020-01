Stem verdachte Ruinerwold opgenomen ondanks verbod

Verdachte Joey D. aangehou­den na urenlange omsinge­ling: ‘Heeft zichzelf ernstig verwond’

21 januari De politie heeft een huis in Rosmalen omsingeld waar een man die vanochtend tot een gevangenisstraf is veroordeeld zich met een vuurwapen heeft verschanst. Joey D. zou volgens de politie ook op agenten geschoten hebben, maar dat ontkent hij via een sms aan zijn advocaat Jan-Hein Kuijpers. Kuijpers heeft vanuit zijn kantoor in Amsterdam contact met zijn cliënt. Hij belandde volgens de politie in een vuurgevecht met agenten toen zij hem probeerden te arresteren.