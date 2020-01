Stephanie betaalde boodschappen voor onbekende (en hoeft geen euro terug)

Stephanie Haveman stond gisteren geduldig in de rij bij de kassa van de Nettorama in Oosterhout. Op dat moment staat de 71-jarige mevrouw Roovers bij de kassa. Ze is haar pinpas kwijt. De vrouw was daarvoor al met haar scootmobiel naar huis gereden om te kijken of de pas daar lag, maar deze was nergens te vinden. Zonder enige aarzeling laat Stephanie de boodschappen bij haar op de bon zetten. ,,Ik weet hoe het is om helemaal niets te hebben, ik ben blij dat ik iets voor anderen kan betekenen. Ik heb mevrouw gerustgesteld en gezegd: ‘Ik betaal wel. Ga rustig naar huis en blokkeer de pas.’”