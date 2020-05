Sterre droomde ervan te kunnen lopen en van een hoofd zonder onrust: ze stuurde haar rolstoel de Maas in

Sterre Dekkers, een jonge vrouw van 19 jaar met een ernstige handicap, is een lieve, stoere, levenslustige meid. Maar er is ook een andere kant. Op zaterdagavond 25 april stuurt ze haar elektrische rolstoel richting de Maas bij Cuijk en rijdt het water in. Altijd was ze van anderen afhankelijk. Deze keuze, de dood, maakt ze zelf.

Wat Sterre er zelf van zou hebben gevonden? Van een verhaal, haar verhaal, in de krant? ‘Heel mooi’, aldus Sterres familie. Want de 19-jarige vrouw hield van belangstelling, van aandacht. Daarom willen Esther en Silvester Dekkers, ouders van Sterre, het verhaal wel vertellen.

Over hun dochter die ondanks haar handicap en vaak lastige leven in staat was door te zetten, te genieten, te stralen. Maar ook over haar piekerdemonen. Het verhaal van een spastisch meisje dat ondanks alles erg levenslustig was – en haar keuze. ‘Een moedige beslissing’, staat in de rouwadvertentie. Het is een bijzonder en aangrijpend verhaal.

,,Ze wilde altijd met de gewone bus naar de stad, om te gaan winkelen met Ani, haar vriendin. Dat deed ze graag. Het liefst zonder hulp, maar dat ging echt niet. Sterre was ernstig gehandicapt, moeilijk te verstaan en angstig bij harde geluiden. Dan kon ze door toegenomen spanning de joystick van haar rolstoel niet meer beetpakken.

,,We hebben toen een compromis bedacht: ik stap ook in de bus, maar ga helemaal achterin zitten. Als het nodig was, kon ik helpen. In de stad kon ze dan met haar vriendin haar eigen gang gaan, lekker winkelen, de telefoon was bij de hand voor nood en dan spraken we af hoe laat we de bus terug zouden nemen.” Het illustreert, zegt moeder Esther, haar dochters gevoel voor vrijheid en voor zelfstandigheid.

Quote De ‘piekerde­mo­nen’ beheersten continu haar gedachten, het hield niet op, ze werd er wanhopig van Esther Dekkers, moeder van Sterre

Op de trampoline

Sterre durfde heel veel. ,,Dan wilde ze op de trampoline en moesten mijn zus Teddie en ik heel hard springen zodat zij meters hoog de lucht in vloog. Of die keer dat het sneeuwde. Dan wilde ze dat wij de slee aan haar rolstoel vastmaakten en trok ze ons door de sneeuw”, herinnert Maas zich, Sterres broer.

Het verhaal van de keer dat hij Sterre’s ID-kaart meenam het Nijmeegse nachtleven in om als 17-jarige toch een biertje te kunnen drinken, hoorden zijn ouders pas geleden. Hij vertelde het op haar begrafenis.

We zitten in de tuin bij het huis van de familie Dekkers aan de bosrand in Malden: moeder Esther, vader Silvester en zoon Maas. Dochter Teddie volgt online les van school boven op haar kamer. De lucht is strak blauw, de zon schijnt en geeft een aangename warmte, vogels fluiten. Op 2 mei hebben ze hun dochter en grote zus begraven op de begraafplaats enkele honderden meters verderop.

Mooiste naam van de wereld

Bij haar geboorte, op 31 juli 2000, moest Sterre direct voor haar leven vechten. Ze won. Gelukkig. Ze kreeg de mooiste naam van de wereld: Sterre. Al hadden Esther en Silvester zeker een andere naam gekozen als ze hadden geweten dat hun dochter haar eigen naam (met twee erren) zo moeilijk kon uitspreken.

Door zuurstoftekort was Sterre ernstig gehandicapt, ze was spastisch. ‘En fantastisch’, voegde ze daaraan toe op haar website Stichtingspet.nl (een afkorting van Sterres Plezier en Toekomst). Nog maar 4 jaar oud, kreeg ze een elektrische rolstoel.

Het gezin dat in Ede woonde, verhuisde naar Malden, naar een huis dat Esther en Silvester omtoverden tot een fijne plek voor hun gezin. Alles, alles wilden ze doen om hun dochter oud en gelukkig te laten worden.

Volledig scherm Het lege bed van Sterre. © Paul Rapp

Tien verzorgers in dienst

Silvester laat de kamer van zijn overleden dochter zien, een uitbouw op de begane grond met een plafondtillift en een hoog-laagbed, aangrenzend de aangepaste badkamer met alle hulpmiddelen. Sterre had op het laatst tien verzorgers in dienst die haar dagelijks hielpen.

Esther en Silvester maakten al vroeg de keuze dat een van hen thuis zou zijn voor Sterre. De zorg was anders niet te doen. Silvester stopte als levensmiddelentechnoloog bij de Honig-fabriek en ging een paar uur per week aan de slag bij supermarkt Coop Walraven in Nijmegen.

Volgepakte boekenkast

Alle tijd en ruimte was er ook om mee te helpen met de boekhandel van Sterre. In haar kamer staat een volgepakte boekenkast. Dat was Sterres eigen onderneming. ,,Maas en Teddie hadden bijbaantjes, folders lopen en op kinderen passen. Dat wilde Sterre ook graag, maar dat ging niet. We hebben toen samen bedacht boeken te gaan verkopen via rommelmarkten en internet. Familie, vrienden, kennissen, mensen uit de buurt – iedereen vroeg ze om boeken die ze weg wilden doen. Ze had het er hartstikke druk mee.

,,Op Bol.com had ze haar eigen winkel: de boekenverzender Sterre. Codes invoeren, inpakken, postzegels plakken en, nu komt het mooiste: de boeken zelf naar PostNL of DHL brengen.’’ Meer dan tweeduizend boeken verkocht ze zo. Het laatste was Slaap zacht kleintje.

Volledig scherm De 'boekenwinkel' van Sterre. © Paul Rapp

Piekerprobleem

In haar kamer hangt aan de muur een lijstje van dingen die ze dagelijks moest checken. Dit lijstje was nodig: Sterre had een piekerprobleem. Dat begon met controledingetjes: is de achterdeur op slot, staat de thermostaat laag, is het kippenhok dicht, wordt de iPad opgeladen?

Terechte vragen, zeggen Silvester en Esther. Want Sterre kon in bed niets, ze was hulpeloos en zó afhankelijk. Maar het lijstje werd steeds langer, het piekerprobleem steeds groter.

Esther: ,,Dan vroeg ze: als ik je dit vraag, zou je dat ook doen? Ze wilde zekerheid hebben.” Ze troostten hun dochter met andere lijstjes, lijstjes met leuke dingen waar ze van genoot, zoals winkelen, Facebooken, boccia spelen (een soort jeu de boules), wigwamvakanties, de Cliniclowns-app, de Pagode van de Efteling, pret maken. En ze hielpen haar met geruststellende gedachten: ‘Ik hoef me geen zorgen te maken voor anderen. Ik ben goed zoals ik ben. Ik ben niet mijn gedachten, ik mag ze laten wegvliegen. Piekeren is voor het piekerkwartier.’

Quote Dat een kind het huis uitgaat, komt altijd te vroeg. Maar het was zó’n mooie plek. Ons hart maakte een sprongetje Silvester Dekkers, vader van Sterre

Piekerdemonen

Maar Sterre bleef het mentaal zwaar houden. Ze droomde ervan te kunnen lopen. En inmiddels droomde ze ook van een ander hoofd, een zonder onrust en negatieve gedachten. ‘Kuthoofd’, zei ze dan. Tranen vullen haar ogen als Esther erover praat. Silvester reikt, vanzelfsprekend en liefdevol, een papieren zakdoekje aan.

Sterre raakte verstrikt in haar gedachten. Het gepieker werd serieus. Wat vier jaar geleden met kleine controledingetjes en piekerproblemen begon, werden ‘piekerdemonen’, zoals Esther het zegt.

Zelfdoding jongeren Suïcide onder jongeren tussen 10 en 20 jaar komt weinig voor. Het aantal schommelt al jaren rond de vijftig gevallen per jaar. 2017 kende een piek met een forse verhoging tot 81 zelfdodingen. Een jaar later, in 2018, was dat aantal weer gedaald tot 51. ,,Het beheerste continu haar gedachten, het hield niet op, ze werd er wanhopig van.” Natuurlijk zochten ze hulp. Sterre had gesprekken met psychologen, volgde therapie, kreeg medicatie. Pillen waar ze vervelende bijwerkingen van kreeg, zoals stijfheid. Waarop ze weer andere medicatie kreeg.

Op kamers

Maar er waren ook hoopvolle ontwikkelingen: Sterre kon in januari op kamers! Bij stichting Dienstverlening Cuijk, waar ze naast school een paar dagen in de week werkte, kon ze nu ook wonen. Werken en wonen op hetzelfde terrein, samen met haar vrienden en met 24 uurszorg.

Silvester: ,,Het kwam eigenlijk veel te vroeg. Dat een kind het huis uitgaat, komt altijd te vroeg. Maar het was zó’n mooie plek, met leeftijdgenoten bovendien, jonge mensen tussen de 18 en 35 jaar. En het is echt heel moeilijk goede woonruimte te vinden. Ons hart maakte een sprongetje. We hadden alle vertrouwen dat dit de beste plek was. Als het een dag wat minder ging, dan ging ze gewoon wat later naar de dagbesteding. Sterre vond het zelf heel stoer dat ze op kamers kon. En in het weekeinde was ze bij ons thuis.”

Volledig scherm Vader Silvester verzorgt de vissen van Sterre. © Paul Rapp

Hartverscheurende huilbuien

Het ging goed. De vaste hulpen van Sterre werkten de nieuwe zorgkrachten uit Cuijk in en zo groeide Sterre er vanzelf naartoe.

Het piekerprobleem verhuisde echter ook mee. Hun dochter stond niet somber in het leven. Nee, ze piekerde en raakte daardoor somber. Esther en Silvester wisten hoe erg het was, dat het zó erg was. Ze troffen haar eerder weleens in bed aan met de hand over neus en mond, in de hoop dat het op zou houden. Hartverscheurende huilbuien: ‘Het gaat maar door in mijn hoofd’ en ‘Ik kan het niet meer’.

Heftige tijden. Maar, zeiden haar ouders dan, volgens mij wil jij niet dood, je weet hoe leuk het leven kan zijn. Perspectief bieden, dat is wat ze deden, eindeloos en onvermoeibaar: ‘We snappen dat je dit zegt, maar we praten er met de arts over, je krijgt andere medicijnen, je gaat op kamers...’. Esther: ,,Maar Sterre wilde een ander hoofd.’’

Quote Je kunt wel heel hard roepen: Hou vol! Maar Sterre nam een besluit: Fuck it, voor mij is het genoeg Esther Dekkers

Eigen keuze

Dan wordt het 25 april 2020. Op die stralende zaterdag maakt Sterre haar eigen keuze. Ze rijdt tijdens een wandeling naar de nabijgelegen kade van de rivier en stuurt haar rolstoel bewust het water in. Hulpdiensten doen nog een poging haar te redden. Tevergeefs.

Hoe verdrietig ze er ook over zijn, Sterres ouders noemen het een moedig besluit van hun dochter. Esther: ,,Je kunt wel heel hard roepen: Hou vol! Maar Sterre nam een besluit: Fuck it, voor mij is het genoeg.”

Zo kijkt Silvester er ook tegenaan. ,,Jij en ik hadden het niet zo lang volgehouden. De vele ziekenhuisbezoeken, de eindeloze hulpmiddelen en aanpassingen, haar bijna volledige afhankelijkheid van anderen, haar vele lichamelijke tegenslagen. Sterre heeft alles stralend doorstaan, maar dat piekerhoofd, dat heeft haar genekt.”

Mooiste foto

Ja, ze waren geschokt toen die zaterdagavond de politie voor de deur stond. Luttele uren daarvoor, rond 15.00 uur, hadden ze nog gefacetimed, liet Esther nog de kippen thuis zien en Maas en Teddie hun mooiste foto van hun fotoshoot. Maar in haar laatste appje van die dag vertelde Sterre wel hoe moeilijk ze het had. ,,Hoi, hoe gaat het...met mij niet zo goed”, stuurde ze in een bericht.

Esther laat de foto zien van Sterre van die donkere zaterdag. Een gekweld gezicht. Wat hadden ze moeten doen? Haar beperkte mogelijkheden nog meer inperken? Haar in een duwrolstoel zetten? Hun dochter die al vanaf haar 4de verlangde naar zelfstandigheid? Nee.

Volledig scherm De familie Dekkers bekijkt de honderden kaarten die binnenkwamen na het overlijden van Sterre. © Paul Rapp

Heft in eigen handen

,,Dit was iets wat ze eindelijk helemaal zelf kon bepalen en ze heeft het heft in eigen handen genomen. Ze heeft nu eindelijk rust. Ze heeft alles gegeven en geleefd in 19 jaar alsof ze 100 is geworden. Dat troost enorm.’’

Hun dochter, een jonge vrouw die ondanks haar handicap en vaak lastige leven in staat was door te zetten, te genieten, te stralen – dat was Sterre. ,,Wat zullen we haar missen!”

Esther en Silvester: ,,Voor ons maken die slechte tijden dat we beter vrede kunnen hebben met haar overlijden. Ze heeft nu rust en wie weet hoeveel leed haar bespaard is gebleven. We realiseren ons dat dit onze individuele situatie en gevoelens betreft. En we weten ook dat er bij psychische problemen, ook heel zware, er vaak nog behandelmogelijkheden zijn.”