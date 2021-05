Sterrenkundige Kees de Jager, bedenker van ‘oerknal’, overleden

Na mishande­ling Ali (28) is nu moskee het mikpunt van bedreigin­gen

26 mei De voorzitter van de Ihlas moskee in Veenendaal is afgelopen weekend bedreigd. Hij is diep in de nacht een paar keer telefonisch lastig gevallen. De beller dreigde de moskee aan te pakken en meldde ook een varkenskop met bloed op de stoep van de moskee te willen gooien.