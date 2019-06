Stevige onweersbuien met zware windstoten en hagel verwacht

In de ochtenduren is het aanvankelijk vrij zonnig met enkele velden hoge bewolking. In de middag neemt de bewolking toe en trekken er vanuit het zuiden stevige buien over het land. Daarbij is kans op flink onweer, zeer zware windstoten en hagel.

In de avonduren en aan het begin van de nacht naar woensdag trekt een gebied met buien van zuidwest naar noordoost over het land. In het hele land kan het onweren, maar de zwaarste buien zullen ontstaan in het zuidoosten en oosten. Bij deze buien is naast onweer ook kans op hagel en zware windstoten tot 120 kilometer per uur.