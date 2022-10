Stichting Hulptroepen van Sywert van Lienden maakte tonnen winst in 2021

De werkmaatschappij die onder de stichting Hulptroepen Alliantie van de in opspraak geraakte Sywert van Lienden valt, noteerde in het jaar na corona nog een dikke winst. Namelijk ruim 700.000 euro in 2021.

Lees ook Stichting Hulptroepen van Sywert van Lienden maakte in coronajaar 2020 bijna negen ton winst

Heel dat jaar werden via Hulptroepen.nu sneltesten en mondkapjes verkocht, stelt NRC. Het leek alsof Van Lienden dit deed zonder winstoogmerk. De nettowinst kwam in 2020 al uit op bijna 900.000 euro. In 2021 liep dat bedrag op naar ruim 1,6 miljoen euro. Uit het jaarverslag blijkt dat er van die winst niets is uitgekeerd. In totaal zit er nog ruim 1,2 miljoen euro in de kas van de werkmaatschappij, een bv die onder de stichting hangt.

In juli van dit jaar ontsloeg de rechter Van Lienden en Bernd Damme bij de Stichting Hulptroepen Alliantie (SHA), omdat ze werkten in strijd met hun eigen statuten. Via Relief Goods Alliance (RGA) verkregen Van Gestel, Van Lienden en Damme miljoenen euro’s winst door mondkapjes te verkopen, terwijl Van Lienden altijd in de openbaarheid zei dit ‘om niet’ te doen.

De huidige SHA-bestuurder is Wouter Jongepier, omdat Van Lienden en zakenpartner Bernd Damme in juli door de rechtbank werden ontslagen. Daar tekenden de voormalige bestuurders eerder deze maand beroep tegen aan. Camille van Gestel, de derde zakenpartner, trad eerder al terug als bestuurder.

Bekijk onze nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: