Stichting: Kosten coronatoegangstesten veel lager dan verwacht

Testen op corona wordt een manier van leven in China

Sjanghai heeft zijn vrijheid nog lang niet terug. De lockdown was officieel beëindigd, maar de stad gaat dit weekend weer grotendeels op slot. Reizen is lastig vanwege verplichte quarantaines elders in China, en rigoureus testbeleid zorgt voor irritatie. Maar het vele testen biedt kansen voor medische bedrijven: zij verdienen er miljoenen aan. En dat roept vragen op over de noodzaak van het testbeleid.

10 juni