Stiefmoeder liet kindje (3) in eigen ontlasting zitten: ‘Hoe kun je tegen zo’n klein meisje zo intens gemeen doen?’

Geert groeide op in vrijheid, Michaele niet, nu wonen ze samen in voormalig ministerie

Het begin van hun leven verschilt als dag en nacht. Michaele Yirgalem (22) groeide op als herdersjongen in een dictatoriaal regime, Geert van der Sluis (28) als schooljongen die in zijn vrije tijd hockeyde. Nu wonen deze twee uitersten al twee jaar samen in het voormalige ministerie van Sociale Zaken in Den Haag met zo’n 160 andere statushouders en Nederlandse jongeren. ‘Onze relatie is gelijkwaardig. Hetzelfde als bij normale huisgenoten.’

6 februari