Stiekem afdoen condoom tijdens seks voor het eerst voor rechter

De mannen van 26 en 28 jaar staan in twee afzonderlijke zaken met verschillende slachtoffers terecht voor verkrachting, omdat het zogeheten stealthing geen apart delict is in het wetboek van strafrecht. Deskundigen spreken van stealthing als een mannelijke partner zonder toestemming tijdens de seks het condoom verwijdert. Dan is sprake van gedwongen onveilige seks, aldus de initiatiefneemster van de website Stealthing.nl.

Cijfers van ‘condoombedrog’ zijn niet beschikbaar, omdat ze vallen onder de algemene noemer verkrachting of dwang. ,,In het buitenland zijn al wel mensen veroordeeld voor verkrachting door stealthing. In Nederland is het woord nog niet algemeen bekend”, zegt de maakster van de website, die zelf in 2017 slachtoffer werd. Haar aangifte leidde niet tot een rechtszaak. ,,Mijn eerste gedachte was: ‘Wat een eikel en wat een slechte date’. Maar dankzij mijn huisarts zag ik in dat mij geweld is aangedaan.”

Advocaat Mirjam Levy staat dinsdag een van de verdachten bij. ,,Op het moment dat er seks plaatsvindt en niet tegen andermans wil, dan is er geen sprake van dwang”, zeg ze. ,,Als iemand er achteraf achter komt dat niet aan de voorwaarden is voldaan, maakt niet dat er sprake is van dwang.”

Quote Als mijn bedpartner had gevraagd of het zonder condoom mag, had ik nee gezegd Slachtoffer

,,Het is gemakkelijk zeggen dat als de seks vrijwillig is geweest, dat het dan niet strafbaar is. Dat merkte ik ook toen ik aangifte deed bij de politie. Ik moest praten als Brugman toen ik een zedenrechercheur moest uitleggen dat mijn bedpartner het condoom had afgedaan, terwijl ik vooraf duidelijk had gesteld dat het niet door zou gaan zonder condoom”, zegt de initiator van Stealthing.nl. ,,Als mijn bedpartner gevraagd had of het zonder condoom mocht, had ik ‘nee’ gezegd. En dan was er wél sprake geweest van dwang als hij was doorgegaan.”

Veilig en gezond

Haar doel met de website is ‘om slachtoffers een hart onder de riem te steken, om ze voorlichting te geven en duidelijk te maken dat het niet hun schuld is en dat het valt onder seksueel geweld.’ Dat doet ze onder meer door verhalen van anderen te delen en tips te geven. ,,Zorg dat je veilig en gezond bent, laat je checken op soa’s en als je de kracht hebt, doe aangifte.”

Slachtofferadvocaat Richard Korver, die niet bij de strafzaak is betrokken, zegt erg benieuwd te zijn naar de uitkomst van het strafproces: ,,Seks zonder condoom zonder de partner te informeren kan een vorm van seksueel geweld zijn. Er is seks geweest door misbruik te maken van omstandigheden. Als de rechter creatief wil denken, kun je dat scharen onder verkrachting, al zou beter ook bedreiging ten laste kunnen worden gelegd. Het dulden van iets door misbruik van een feitelijkheid.”