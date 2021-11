Stijn (19) verdiende tienduizenden euro's met Instagram, maar verkocht zijn accounts: 'Sliep er niet meer van’

Hij lijkt de kip met de gouden eieren te hebben geslacht, maar Stijn Alink is opgelucht dat hij van zijn accounts af is, zegt hij. „Het bezorgde me veel stress. Ik sliep niet meer en had er hoofdpijn van.” De reden: de ondoorgrondelijkheid van het Instagram-algoritme en/of de medewerkers van Instagram, ergens ver weg achter een toetsenbord in Silicon Valley, Californië. Want van de één op andere dag kon een account met honderdduizenden volgers door Instagram worden gesloten. Weg volgers, weg reclame-inkomsten.