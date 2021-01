Stijn (9) vindt gestolen kluis vol belangrijke papieren en sieraden in een rivier

Video,,Er ligt een kist in het water mam, het lijkt wel een kluis", roept de negenjarige Stijn de Viet als hij zijn hond aan het uitlaten is in Zeeland. Hij besluit het water in te stappen om het ding aan de kant te halen, en wat blijkt? Het is een kluis. ,,En er zaten allerlei sieraden in en belangrijke papieren."

Een dag na zijn bijzondere vondst is Stijn er nog steeds helemaal vol van. ,,De honden gingen zwemmen en ik zie in één keer iets wits liggen in het water en ik denk: huh, dat hoort daar niet.” De negenjarige wil zo graag weten wat er in het water ligt dat hij er graag een paar natte voeten voor over heeft. ,,Ik ben het water in gestapt en heb het uit het water gesleept. Hij was wel zwaar, maar door hem te rollen heb ik hem er uit gekregen."

Eenmaal aan de kant wacht Stijn de volgende uitdaging: Want wat zit er in? ,,Maar ik kreeg hem niet open.” Dus scheurt Stijn op zijn step terug naar huis. ,,Om een koevoet te halen.” Thuis pakt hij een koevoet en op zijn fiets vliegt hij weer terug naar de rivier. Daar lukt het hem uiteindelijk om de kluis open te breken. ,,Ik zag dat er een kistje met sieraden in zat en allemaal belangrijke papieren. Die waren allemaal nat. Toen hebben we de politie maar gebeld."

De toegesnelde politie ziet al vrij snel wie de eigenaar is van de kluis. ,,Zij hebben de kluis daar onderzocht. Er zat ook een rijbewijs in en daardoor was die makkelijk te vinden. Ze zijn de kluis toen gelijk gaan brengen. De eigenaar was er heel blij mee en stond de politie al op te wachten."

Zilveren sieraden

Dat kan Helen, de moeder van Stijn, zich wel voorstellen: ,,Er bleken allerlei persoonlijke spullen in te zitten. De gouden sieraden waren er al uitgehaald, maar er zaten nog wel zilveren sieraden in en een bloedkoralen ketting. Verder nog een foto van een familiegraf, diploma’s en een trouwboekje. Allemaal spullen die je heel graag terug wilt hebben."

Stijn de Viet, met nog een stukje van de kluis in zijn hand, wijst de plek aan waar hij de kluis zag liggen in het water.

De kluis bleek afkomstig van een inbraak. De inbrekers hadden hem al eerder open gebroken, dat bevestigt ook Stijns moeder: ,,Hij was een soort van opengebroken maar toch ook weer dicht. Dus ik denk dat ze de voor hun waardevolle spullen eruit hebben gehaald en de kluis toen weer hebben dichtgedaan en vervolgens in het water hebben gegooid."

Aardige vrouw

Uiteindelijk is de gevonden kluis dus weer terug bij de rechtmatige eigenaar. En dat die blij is bleek wel toen de telefoon donderdag ging in huize De Viet. ,,Het was een heel aardige vrouw", vertelt Stijns moeder. ,,Ze wilde het nummer van Stijn z'n bankrekening. Om hem wat te kunnen geven."

De negenjarige Stijn de Viet haalt een gestolen kluis uit het water bij Deurloo's Kaaitje op Tholen. De honden Guus en Tommie houden een oogje in het zeil.

De gevonden kluis blijkt afkomstig te zijn van een inbraak en bevat allerlei persoonlijke spullen.