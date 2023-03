Stinkende penisplant bloeit voor het eerst in Leidse Hortus

Een primeur voor de Hortus Botanicus in Leiden: voor het eerst staat in Nederland de penisplantensoort Amorphophallus gigas in bloei. Bijzonder, want dat kan wel tien jaar duren.

De letterlijke vertaling is ‘vormloze, reusachtige phallus’. De plant die in de natuur voorkomt in de wouden van het Indonesische eiland Sumatra is wel ruim drie meter hoog en is naast zijn imposante verschijning herkenbaar aan de kenmerkende stank. Met zijn beruchte lijkgeur lokt de plant insecten om zijn soortgenoten te laten bestuiven.

Vanwege de zeldzaamheid van de bloei is de botanische tuin gisteren drie uur langer open geweest. Afgelopen nacht kwam ging de Amorphophallus gigas volledig in bloei. Een periode die niet veel langer dan twee dagen duurt. De plant trekt aardig wat bekijks: volgens een woordvoerder van de Hortus is het vandaag drukker dan normaal. Maar voor wie het spektakel moet missen, niet getreurd: in Hortus staat een zusje van de plant die volgens een schatting van de plantverzorgers komende donderdag in bloei gaat.

Waar de gigas dit jaar voor het eerst bloeit, gingen de afgelopen twee jaar in Hortus al twee andere soorten van de reuzenpenisplant in bloei: Amorphophallus decus-silvae en titanum. Daarmee zijn alle drie de Reuzenamorphophallussoorten die ter wereld voorkomen in de Hortus in bloei te zien geweest.

