Stints blijven aan de ketting

Volgens de rechter mocht minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat de Stint terecht van de weg halen. Dat besluit werd genomen op basis van meerdere ernstige incidenten die verband houden met de rem. Er werd vastgesteld dat de Stint ‘op hol kan slaan’ en dat de rem dan niet krachtig genoeg is om de elektrische bolderkar te stoppen.



De verkeersveiligheid was de belangrijkste reden om de Stint van de weg te halen, volgens de minister. De rechter vindt dit niet onredelijk. De minister moet volgens de rechter wel voortvarend aan de slag met het onderzoek, zodat gebruikers niet lang in onzekerheid blijven zitten.



Van Nieuwenhuizen begrijpt dat de uitspraak vervelend is voor veel gebruikers van de Stint. ,,Maar voor mij staat de veiligheid echt voorop. Uiteraard wil ik zo snel mogelijk duidelijkheid bieden over of en hoe de Stint weer veilig de weg op kan. Daar hebben we de uitkomsten van het nu lopende onderzoek van TNO voor nodig. Totdat die uitkomsten bekend zijn, neem ik dan ook geen besluit.”



Onderzoeksinstituut TNO komt naar verwachting rond de jaarwisseling met een rapport hierover naar buiten. ,,Dat is het eerste moment waarop ik mij zal beraden op de volgende stappen", aldus Van Nieuwenhuizen. Daarnaast kijken verkeersonderzoeksbureau SWOV en de RDW nog naar de toelatingsprocedures voor voertuigen als de Stint. De uitslag van dat onderzoek komt ‘begin volgend jaar’, aldus een woordvoerder van het SWOV.